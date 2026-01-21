بلاغ محيّن بخصوص انقطاع حركة المرور بالطرقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ تحذيري محين عن الإنقطاعات المسجلة في الطرقات التالية :

1/ سيدي مدين -مجاز الباب :الطريق الوطنية رقم 05 قديم مستوى وادي الحمار مجاز الباب إنقطاع حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار.

يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 05 جديد.

2/ المحجوبة – قلعة السنان : الطريق المعبدة والغير مرقمة مستوى قرية المحجوبة قلعة سنان.

انقطاع حركة المرور بسبب فيضان وادي سراط .

لا يمكن تحويل حركة المرور.

ودعت مستعملي الطّريق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السّرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيّد بقواعد السّير والجولان وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء وأماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة.

ولأي استفسارات أو للإبلاغ عن حالات طارئة، يمكن الاتصال بمركز استمرار الشؤون المرورية بإدارة عمليات الحرس الوطني على الأرقام التالية:

– 71 960 448

– 71 963 512

كما يمكن الاتصال جهوياً بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.

