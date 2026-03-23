بلاغ مروري إلى مستعملي الجسر المتحرك ببنزرت

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان كافة مستعملي الجسر المتحرّك ببنزرت أنّه في إطار برامج الصّيانة، ستنطلق أشغال تغليف الصفيحة المعدنية بالجسر بداية من يوم 23 مارس 2026 على السّاعة العاشرة ليلا ولمدة شهر وسيكون المرور بالمنطقة الوسطى بالتّداول في اتجاه واحد لضمان استمرارية حركة المرور مع ضمان عبور السفن ليلا.

وأفادت الوزرة وفق بلاغ أصدرته مساء الأحــد أنه ولتخفيف الضغط المروري تقرّر نقل المحطّات الثّلاث للحافلات وسيارات الأجرة واللّواج بمدينة بنزرت نحو مستوى محيط كلية العلوم بجرزونة طيلة مدة الأشغال.
كما دعت الوزارة مستعملي الجسر لإلتزام الحذر وإحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض.

