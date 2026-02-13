بلاغ مروري: تحويلات في حركة المرور بمحيط ملعب رادس بسبب أشغال تجديد شبكة التطهير

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن إدخال تغييرات مؤقتة على حركة الجولان بالطريق الرابطة بين محول برج غربال (محوّل ملعب رادس) والمدخل الرئيسي لملعب رادس، وذلك على خلفية انطلاق أشغال تجديد قناة تصريف المياه المستعملة بقطر 1400 مم.

وتندرج هذه الأشغال، التي تنفذها مصالح الديوان الوطني للتطهير، ضمن تحسين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مما استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية لضمان سلامة مستعملي الطريق.

غلق طرقات واعتماد مسالك بديلة

سيتم غلق الطريق الرابطة بين مدخل قناة نسمة والمفترق الرئيسي للملعب، وهو موقع الأشغال. ويمكن لمستعملي الطريق القادمين من جهة برج غربال في اتجاه المدخل الرئيسي لملعب رادس الانعراج يمينًا نحو مفترق الديوان الوطني للتطهير، ثم استعمال المدور والانعراج يسارًا عبر الفتحة المهيأة للغرض للالتحاق بالمنعرج المؤدي إلى المدخل الرئيسي للملعب من جهة مفترق BSB أو مواصلة السير نحو مفترق شوشة رادس.

كما تقرر غلق الاتجاه المؤدي من ملعب رادس نحو محول برج غربال، سواء عبر مفترق BSB أو من جهة المدخل الرئيسي للملعب. ويُنصح مستعملو الطريق الراغبون في الالتحاق بالطريق السيارة أ1 أو السريعة الجنوبية باستعمال الطريق الوطنية رقم 1 عبر مفترق BSB ثم مفترق وادي مليان.

إجراءات سارية إلى حين انتهاء الأشغال

دخلت هذه التحويلات المرورية حيز التنفيذ بداية من الخميس 12 فيفري 2026، وستتواصل إلى غاية استكمال الأشغال من قبل مصالح الديوان الوطني للتطهير. ويأتي هذا القرار تبعًا لتوصيات اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بمعتمدية المدينة الجديدة.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق إلى احترام إشارات المرور، وملازمة الحذر، والتخفيض من السرعة عند الاقتراب من منطقة الأشغال حفاظًا على سلامتهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



