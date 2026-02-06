بلاغ مروري: تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى المنيهلة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار إنجاز مشروع حماية منطقة المنيهلة من الفيضانات – القسط عدد 1، تعلم وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 31 أنه سيتم إقرار تحويل وقتي في مسار حركة المرور بداية من يوم الجمعة 6 فيفري 2026، ولمدة 60 يومًا متواصلة ليلاً ونهارًا، وذلك طيلة فترة الأشغال.

تفاصيل التحويل المروري

بالنسبة لمستعملي الطريق الجهوية رقم 31 في اتجاه بنزرت:

يتم المرور عبر المفترق الدوار عند تقاطع الطريق الجهوية رقم 31 مع الطريق الشعاعية X20، ثم الانعطاف يسارًا لمواصلة السير بالطريق الموازية للشعاعية X20 إلى حدود تقاطعها مع طريق الشنوة، ثم الانعطاف يمينًا واستعمال نفس الطريق إلى غاية التقاطع مجددًا مع الطريق الجهوية رقم 31، ثم الانعطاف يسارًا لمواصلة السير في اتجاه بنزرت.

بالنسبة لمستعملي الطريق الجهوية رقم 31 القادمين في اتجاه باردو:

تبقى حركة المرور عادية دون تغيير.

وتدعو الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر، واحترام الإشارات المرورية المؤقتة، والتقيد بتعليمات السلامة خلال فترة الأشغال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



