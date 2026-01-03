بلاغ مروري من وزارة الداخلية بمناسبة انتهاء عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2026/2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت وزارة الداخلية إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1 يوم الاثنين القادم، وذلك تفاديا للكثافة المرورية التي يمكن أن يشهدها المدخل الجنوبي للعاصمة بمناسبة انتهاء عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2026/2025.

و أوصت الوزارة في بلاغ لها السبت، بالدخول عبر المنعرج المؤدي لملعب رادس ثم العبور على مفترق المدينة الجديدة ، فمفترق شوشة رادس ، ومنه مفترق عمارات رادس حي محمد علي ، ثم الطريق الحزامية مقرين للالتحاق بوسط العاصمة و استعمال قنطرة رادس حلق الوادي للالتحاق بالضاحية الشمالية كما طرحت الوزارة ، إمكانية استعمال المنعرج من جهة “بنك الاسكان” ثم قنطرة ” السان جاك” ، فقنطرة “شوشة رادس” ، ومنها في اتجاه قنطرة رادس -حلق الوادي ، ثم الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية.

و دعت الوزارة ،في البلاغ ذاته، كافة مستعملي الطريق الى تطبيق القانون والتقيد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السلامة المرورية وأفادت بأنها وضعت كل الامكانيات البشرية والمادية الضرورية لارشاد مستعملي الطرقات و مساعدتهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



