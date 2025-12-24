بلجيكا تنضم إلى جنوب إفريقيا في قضيتها ضدّ الكيان الصّهيوني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قدّمت بلجيكا أمس الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

و قالت المحكمة، وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة، في بيان إن بلجيكا قدمت رسميا اليوم إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وأفادت بلجيكا في الطلب، بأن تدخلها يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقا للمحكمة (مقرها مدينة لاهاي بهولندا).

وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا فيما يتعلق بتفسير “النية المحددة” اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.

ودعت المحكمة كلا من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل بلجيكا، وفقا للمادة 83 من النظام الداخلي للمحكمة.

