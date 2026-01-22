Français
مجتمع

بلديات نابل والحمامات تتدخل لإزالة مخلفات الفيضانات وعودة الحركة المرورية

على إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الجمهورية، ولا سيما ولاية نابل، تواصل بلدية الحمامات تدخلاتها الميدانية المكثفة لتنظيف وجهر الطرقات وإزالة الأتربة والرواسب التي خلفتها الأمطار الغزيرة، وذلك في إطار الحرص على إعادة الحركة المرورية إلى نسقها الطبيعي وضمان سلامة مستعملي الطريق.

ومن جهة أخرى، أكدت بلدية نابل عودة الحركة بصفة عادية إلى كورنيش نابل، بعد الانتهاء من إزالة رواسب الأمطار ومياه البحر وفتح الطريق أمام مستعمليها،

وتندرج هذه التدخلات في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها البلديات للحد من انعكاسات التقلبات المناخية الأخيرة.

