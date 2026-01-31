Français
بلدية المروج تتدخّل لهدم أسوار آيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين

بلدية المروج تتدخّل لهدم أسوار آيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين

في إطار عمل اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، تمّ القيام بمعاينة ميدانية لعدد من الأسوار الآيلة للسقوط بعدة إقامات سكنية بكل من إقامة ابن الجزار بالمروج الأوّل وإقامة السعادة بالمروج الخامس، لما تمثّله من خطر على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

و على إثر هذه المعاينة، تولّت مصالح بلدية المروج التدخّل الفوري لهدم أجزاء من الأسوار المتداعية، وذلك بحضور معتمد المروج بالنيابة، والمكلّفة بتسيير شؤون بلدية المروج، إلى جانب رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وإطارات المصلحة الفنية للبلدية.

ويأتي هذا التدخّل في إطار الحرص على حماية الأرواح والممتلكات والوقاية من الحوادث المحتملة، خاصة في ظلّ التقلبات الجوية، تأكيدًا على التزام السلط المحلية والبلدية باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لضمان سلامة المتساكنين.

