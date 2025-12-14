Français
بلدية بنقردان تُحدث 390 نقطة إنارة LED لتحسين السلامة وتوفير الطاقة

بلدية بنقردان تُحدث 390 نقطة إنارة LED لتحسين السلامة وتوفير الطاقة

في إطار جهودها المستمرة لترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية للمدينة، شرعت بلدية بنقردان في تنفيذ برنامج شامل لتحسين جودة التنوير العمومي. وشمل هذا البرنامج تركيب 390 نقطة إنارة من نوع LED في الطرق الرئيسية ووسط المدينة.

وتعتبر تقنية LED من أكثر التقنيات فعالية في الاقتصاد في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإضاءة، مما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية المواطنين أثناء تنقلهم ليلاً. وتشير البلدية إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تطوير الخدمات العمومية وتحسين جودة الحياة في بنقردان.

