Français
Anglais
العربية
تونس

بلدية تونس: المقاهي والمطاعم والمحلات الراغبة في إحياء سهرات ليلية بمناسبة شهر رمضان عليها تقديم طلب ترخيص مسبق

أعلن الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس أن كافة المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم الراغبة في إحياء سهرات ليلية بمناسبة شهر رمضان المعظم الاتصال بالإدارة البلدية لتقديم طلب في الغرض قبل حلول الشهر الكريم بخمسة عشر يوما على الأقل مصحوبا بما يفيد خلاص جميع المعاليم البلدية المتعلقة بالإشغال الوقتي للطريق العام واتفاقية رفع الفضلات.

وأضاف في بلاغ لبلدية تونس أنه في صورة تنظيم حفلات دون ترخيص مسبق فإنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والضبطية اللازمة في الغرض.

تعليقات

