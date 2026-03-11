بلدية تونس تتفقد مشاريع و مرافق بالدائرة البلدية الكبارية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قامت المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، اليوم الاربعاء، بزيارة ميدانية شملت عدة مناطق بالدائرة البلدية الكبارية ومحيطها وذلك بهدف الوقوف على وضعية المرافق البلدية و تسريع نسق الأشغال الجارية و إيجاد حلول مستدامة للمشاغل المطروحة.

و تندرج هذه الزيارة التي شارك فيها المعتمد والعمد ونواب عن المجلس المحلي ومتصرف الدائرة والإطارات البلدية، وفق بلاغ نشرته بلدية تونس على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” مساء اليوم، في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت والمرافق البلدية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و شملت الزيارة الملعب البلدي ابن سينا 2 (الكبارية)، أين تمت متابعة أشغال التعشيب الجارية والوقوف على تقدم تهيئة ملعب كرة السلة المجاور مع التأكيد على ضرورة إنهاء الأعمال في أقرب الآجال لتوفير فضاء رياضي لائق لشباب المنطقة.

و تحولت دلدول إلى أرض بيضاء تابعة للبلدية بمنطقة ابن سينا 1، و تمت دراسة عدة مقترحات لاستغلالها بالشكل الأمثل وأذنت المكلفة بتسيير البلدية للمصالح المعنية بالتدخل العاجل لتنظيف الموقع وتسييجه وتوفير الإنارة العمومية به للحفاظ على سلامته وجماليته.

و في بطحاء ابن سينا 1 – نهج عبد الله بن العباس، عاينت الوضعية وعهدت للمصالح البلدية بالتنسيق السريع مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والأطراف المتدخلة الأخرى للتدخل الفوري وحل الإشكاليات الموجودة

كما زارت ورشة تصليح المعدات التابعة للوكالة البلدية للخدمات البيئية للوقوف على سير العمل وضمان جاهزية المعدات لدعم حملات النظافة والخدمات البيئية، إلى جانب منتزه المروج 2 حيث تم الاتفاق على دراسة شاملة لكافة المقترحات الجدية المقدمة لإعادة تهيئته واستغلاله على الوجه الأمثل بما يعيد له دوره كفضاء أخضر ترفيهي يخدم السكان والزوار.

و تمت متابعة الأشكال في الملعب البلدي سلمان الفارسي (الكبارية)وتكليف المصالح البلدية المختصة (النظافة، الإنارة، الطرقات، الصيانة العامة…) بتعهده بالصيانة ليكون جاهزاً لاستقبال النشاطات الرياضية.

أما في ما يتعلق بالسوق البلدي الكبارية، فقد أكدت المكلفة بتسيير بلدية تونس على ضرورة تسريع مرحلة الدراسات الخاصة بإعادة التهيئة الشاملة للسوق.

