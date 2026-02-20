Français
Anglais
العربية
الأخبار

بلدية تونس تدعو المحلات المجاورة للجوامع إلى تفادي أي نشاط يقلق راحة المصلّين

بلدية تونس تدعو المحلات المجاورة للجوامع إلى تفادي أي نشاط يقلق راحة المصلّين

أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس عن جملة من الإجراءات التنظيمية، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وحرصًا على توفير الظروف الملائمة لإقامة صلاة التراويح في أجواء من الخشوع والسكينة.

و دعت البلدية في بلاغ لها، أصحاب المحلات التجارية المجاورة للجوامع إلى الالتزام بعدم استعمال مضخمات الصوت أثناء أوقات الصلاة، تفاديًا لأي تشويش قد يعكر صفو المصلين.

كما أكدت على ضرورة تجنب أي نشاط من شأنه أن يخلّ براحة رواد المساجد خلال أداء الشعائر الدينية.

و تأتي هذه التوصيات في سياق تنظيم الحياة التجارية بما ينسجم مع خصوصية الشهر الكريم، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على المساجد، خاصة خلال صلاة التراويح.

و تعول المصالح البلدية على وعي التجار وتعاونهم لإنجاح هذه المبادرة، بما يضمن أجواء روحانية تليق بحرمة الشهر الكريم.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

253
الأخبار

نجم المنتخب الوطني يتعرّض لحادث مرور

237
الأخبار

الحرس الوطني يُتلف 538 كغ من المخدرات المحجوزة
229
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج مباريات ليلة الأربعاء
221
الأخبار

باجة : 3 طلقات مدفع تُعلن دخول شهر رمضان المعظم [فيديو]
201
الأخبار

الحطّ من عقوبة عبير موسي في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات
185
الأخبار

فيفا يعلن عن برنامج إنعاش شامل لكرة القدم في فلسطين
178
الأخبار

بطاقة إيداع بالسجن في حقّ رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة
173
اقتصاد وأعمال

محمد عزيز بوحجبة رئيس الجمعية التونسية للفلاحة المستدامة يدعو إلى تدخل عاجل لإنقاذ منظومة زراعة الكولزا (السلجم الزيتي) في تونس (تصريح)
167
الأخبار

تونس: 14 سنة سجنا لشاب في قضية ترويج مخدرات وتبييض أموال و5 سنوات لوالده
167
الأخبار

المغرب يُعلن الخميس 19 فيفري أوّل أيّام شهر رمضان المبارك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى