بلدية تونس تدعو المحلات المجاورة للجوامع إلى تفادي أي نشاط يقلق راحة المصلّين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت المكلفة بتسيير بلدية تونس عن جملة من الإجراءات التنظيمية، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وحرصًا على توفير الظروف الملائمة لإقامة صلاة التراويح في أجواء من الخشوع والسكينة.

و دعت البلدية في بلاغ لها، أصحاب المحلات التجارية المجاورة للجوامع إلى الالتزام بعدم استعمال مضخمات الصوت أثناء أوقات الصلاة، تفاديًا لأي تشويش قد يعكر صفو المصلين.

كما أكدت على ضرورة تجنب أي نشاط من شأنه أن يخلّ براحة رواد المساجد خلال أداء الشعائر الدينية.

و تأتي هذه التوصيات في سياق تنظيم الحياة التجارية بما ينسجم مع خصوصية الشهر الكريم، الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على المساجد، خاصة خلال صلاة التراويح.

و تعول المصالح البلدية على وعي التجار وتعاونهم لإنجاح هذه المبادرة، بما يضمن أجواء روحانية تليق بحرمة الشهر الكريم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



