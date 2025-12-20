بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظمت بلدية تونس، صباح اليوم السبت بالعاصمة، يوما إعلاميا خصص لمناقشة وعرض الصيغة النهائية للمشاريع البلدية بعنوان سنة 2026 و2027 و2028، بحضور أعضاء المجالس المحلية و الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس لطفي الدشراوي.

و ستخصص بلدية تونس قرابة 12 مليون دينار من ميزانية سنة 2026 لمتابعة المشاريع الجديدة من طرقات وتنوير وانشاء مناطق خضراء، وذلك وفق ما تم عرضه في هذا اللقاء.

و ستخصص البلدية أكثر من 4 ملايين دينار لتطوير شبكة التنوير العمومي وبناء الطرقات والأرصفة، إضافة إلى تخصيص مليون دينار لتهيئة المناطق الخضراء، ومليون دينار آخر للصيانة و بناء المنشآت الرياضية و البنية التحتية.

