بلدية تونس: ‘عمليات التّفقّد والمراقبة للمحلات المفتوحة ستتواصل نهاراً وليلاً’

أكّدت بلدية تونس، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة، أنّ “عمليات التّفقد والمراقبة للمحلات المفتوحة للعموم، ستتواصل نهاراً وليلاً في مختلف الدّوائر البلدية”.

و أوضحت البلدية، في بلاغها الذّي نشرته على صفحتها الرّسمية على منصة “فايسبوك”، أنّه “سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكلّ من يتعمد عدم الالتزام ، وذلك حرصا على ضمان سلامة المواطنين وحفظ الصّحة العامة ونظافة المدينة”.

وتواصل مصالح التّفقدية العامة وإدارة حفظ الصّحة جهودها الميدانية المكثفة، حيث تمّت ليلة أمس حملة تفقدية في الغرض شملت المحلات المفتوحة للعموم (مقاهي ومطاعم و محلات مرطبات وغيرها)، بهدف التّحقّق من مدى التزام أصحابها بالمعايير والتراتيب الصحية السارية وتتمثل هذه والتراتيب الصحية، في النظافة العامة داخل وخارج المحل وحفظ وتخزين المواد الغذائية بشكل سليم والتخلص الآمن من النفايات واحترام الشروط البيئية والصحية الأخرى. كما تم تسليم البلاغات التوجيهية التي أعدتها البلدية في هذا الغرض إلى أصحاب المحلات مع شرح مفصل لأبرز النقاط الواجب الالتزام بها، ودعوتهم إلى التقيد الفوري بهذه التوصيات حفاظًا على السلامة العامة.

