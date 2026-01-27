Français
مجتمع

بلدية سيدي بوسعيد تواصل حملات تنظيف الطرقات إثر الفيضانات

بلدية سيدي بوسعيد تواصل حملات تنظيف الطرقات إثر الفيضانات

على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من جهات الجمهورية وما خلّفته من فيضانات وتراكم للأتربة والرمال بعدد من الطرقات ، تواصل بلدية سيدي بوسعيد تدخلاتها الميدانية لرفع المخلفات وتنظيف الطرقات.

وتأتي هذه الحملات في إطار مجهودات يومية متواصلة تقوم بها مصالح البلدية، حيث تم إلى غاية يوم 27 جانفي 2026 العمل على إزالة الأتربة والرمال المتكدسة بعدد من الطرقات، إلى جانب تنظيف البالوعات لضمان تصريف مياه الأمطار بصفة عادية.

