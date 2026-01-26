بلدية صفاقس تبدأ ترميم جزئي لفسحة شط القراقنة بعد الأمطار الأخيرة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انطلقت بلدية صفاقس منذ مساء الخميس الماضي في عملية ترميم جزئي لفسحة شط القراقنة، التي تضررت جراء الأمطار الأخيرة.

و أكّد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، السيد فرحات بريك، أن البلدية خصصت برنامجا استثنائيا لإعادة تهيئة الأماكن المتضررة، وذلك بعد استشارة مهندس مختص و بالتنسيق مع الفنيين ببلدية صفاقس.

و أضاف السيد بريك أن البلدية تسعى إلى توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة تهيئة كامل الفسحة بشط القراقنة، التي يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1991، مؤكداً العمل على إعداد دراسة علمية تهدف إلى تهيئة الشاطئ و المحافظة عليه على المدى الطويل.

