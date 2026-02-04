بلدية صفاقس تشرع في أول عملية جهر وتنظيف تقنية لفسقية الفندري باب الجبلي منذ اكتشافها

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل بلدية صفاقس، لليوم الثالث على التوالي، أشغال جهر وتنظيف فسقية الفندري باب الجبلي، في تدخل يُعدّ الأول من نوعه منذ اكتشاف هذه المعلمة الأثرية سنة 2002، من حيث حجم الإمكانيات المسخّرة والطريقة التقنية والميدانية المعتمدة.

وقد سخّرت بلدية صفاقس مختلف معداتها ومواردها البشرية من فنيين وأعوان للقيام بأشغال تنظيف الفسقية، إلى جانب إنجاز دراسة فنية لتهيئة الساحة المقابلة لها، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تثمين المواقع الأثرية بالمدينة، والحفاظ على جمالية الفضاءات العامة ونظافتها، فضلاً عن تنشيط المدينة ثقافيًا واقتصاديًا، وفق توصيات والي صفاقس.

وأكدت بلدية صفاقس، في هذا السياق، أن الحفاظ على نظافة المعالم الأثرية مسؤولية مشتركة بين السلط المحلية والمواطنين، داعية المتساكنين إلى الامتناع عن إلقاء الفضلات داخل الفسقية أو بمحيطها، حماية لهذا الموروث التاريخي الهام.

