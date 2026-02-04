Français
Anglais
العربية
مجتمع

بلدية صفاقس تشرع في أول عملية جهر وتنظيف تقنية لفسقية الفندري باب الجبلي منذ اكتشافها

بلدية صفاقس تشرع في أول عملية جهر وتنظيف تقنية لفسقية الفندري باب الجبلي منذ اكتشافها

تواصل بلدية صفاقس، لليوم الثالث على التوالي، أشغال جهر وتنظيف فسقية الفندري باب الجبلي، في تدخل يُعدّ الأول من نوعه منذ اكتشاف هذه المعلمة الأثرية سنة 2002، من حيث حجم الإمكانيات المسخّرة والطريقة التقنية والميدانية المعتمدة.

وقد سخّرت بلدية صفاقس مختلف معداتها ومواردها البشرية من فنيين وأعوان للقيام بأشغال تنظيف الفسقية، إلى جانب إنجاز دراسة فنية لتهيئة الساحة المقابلة لها، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تثمين المواقع الأثرية بالمدينة، والحفاظ على جمالية الفضاءات العامة ونظافتها، فضلاً عن تنشيط المدينة ثقافيًا واقتصاديًا، وفق توصيات والي صفاقس.

وأكدت بلدية صفاقس، في هذا السياق، أن الحفاظ على نظافة المعالم الأثرية مسؤولية مشتركة بين السلط المحلية والمواطنين، داعية المتساكنين إلى الامتناع عن إلقاء الفضلات داخل الفسقية أو بمحيطها، حماية لهذا الموروث التاريخي الهام.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

349
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

322
أخر الأخبار

جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي
302
أخر الأخبار

قانون المحكمة الدستورية أمام لجنة التشريع العام مُجدّدًا.. النائبة هالة جاب الله تكشف التفاصيل (فيديو)
289
أخر الأخبار

باجة :تحذير المواطنين من ارتفاع منسوب مياه واد مجردة
286
اقتصاد وأعمال

تونس: التزامات جديدة على الوكلاء العقاريين لتعزيز مكافحة غسل الأموال
285
الأخبار

تنبيه هام من السفارة الأمريكية بتونس: تحديثات محدودة واستمرار خدمات الجوازات والتأشيرات
274
اقتصاد وأعمال

أصحاب السيارات و الدراجات النارية: هذه آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
270
أخر الأخبار

الإنذارات الجوية: توقّعات موثوقة أم مجرّد فرضيات؟ [فيديو]
268
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
265
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: “تقدّم موسم جني الزّيتون بما يقارب الـ 70 % و الأمطار الاخيرة لها تأثير على جودة الزيت” [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى