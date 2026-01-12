بلدية صفاقس تعلن غلقًا وقتيًا لطريق حبّانة وتحويلًا جزئيًا لحركة المرور

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بلدية صفاقس أنه سيتم، بصفة وقتية، غلق طريق حبّانة على مستوى النقطة الكيلومترية 4.5 (مدرسة بوقرية 1)، مع تحويل جزئي لحركة المرور في اتجاه طريق سيدي منصور، وذلك بداية من اليوم الاثنين 12 جانفي 2026 على الساعة منتصف النهار، إلى غاية إشعار آخر.

وأوضحت البلدية أن هذا الإجراء يأتي في إطار إنجاز أشغال ربط مسيل مياه الأمطار، بما يستوجب اتخاذ تدابير استثنائية لتنظيم حركة السير وضمان سلامة مستعملي الطريق.

ودعت مستعملي هذا المحور في الاتجاهين إلى مواصلة السير لمسافة تقارب 300 متر عبر طريق سيدي منصور، أو حوالي 600 متر عبر الأفرع المؤدية إلى سوسة والمنستير.

كما شددت البلدية، في بلاغ لها، على ضرورة الانتباه واحترام إشارات المرور التي سيتم تركيزها بالمكان، مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة، حرصًا على السلامة العامة وتفادي الحوادث.

