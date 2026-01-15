بلدية صفاقس تنفّذ حملة لإزالة هياكل السيارات القديمة وتحسين المشهد الحضري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار جهودها المتواصلة للقضاء على كلّ المظاهر المخلة بالمشهد الحضري، نفّذت بلدية صفاقس، صباح اليوم الخميس 15 جانفي 2026، حملة ميدانية بشارع البيئة، بإشراف الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون البلدية، وبالتنسيق بين إدارة التراتيب البلدية والشرطة البلدية بحي الحبيب.

وشملت الحملة رفع هياكل السيارات القديمة وإزالة مختلف الشوائب التي تشوّه المظهر العام، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج العناية بمداخل المدينة، ولا سيما طريق قابس وشارع البيئة، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الجمالي وضمان انسيابية حركة المرور.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات ضد أصحاب محلات تعمّدوا إلقاء الزيوت وهياكل السيارات بصفة عشوائية، والتخلص من الفضلات الصناعية والميكانيكية دون احترام التراتيب، إضافة إلى إشغال الطريق العام والأرصفة بطرق غير قانونية، وعدم الالتزام بشروط حفظ الصحة.

وتؤكد بلدية صفاقس أن هياكل السيارات المتروكة بالطريق العام تُعد من أبرز الإشكاليات البيئية والجمالية التي تعمل على معالجتها بصفة مستمرة، داعية المواطنين وأصحاب المحلات إلى معاضدة مجهودات البلدية، والالتزام بالمحافظة على الفضاء العام، وإزالة المنشآت العشوائية وكل ما من شأنه تعطيل المرور وتشويه المشهد الحضري

