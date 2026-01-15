Français
Anglais
العربية
مجتمع

بلدية صفاقس تنفّذ حملة لإزالة هياكل السيارات القديمة وتحسين المشهد الحضري

بلدية صفاقس تنفّذ حملة لإزالة هياكل السيارات القديمة وتحسين المشهد الحضري

في إطار جهودها المتواصلة للقضاء على كلّ المظاهر المخلة بالمشهد الحضري، نفّذت بلدية صفاقس، صباح اليوم الخميس 15 جانفي 2026، حملة ميدانية بشارع البيئة، بإشراف الكاتب العام المكلّف بتسيير شؤون البلدية، وبالتنسيق بين إدارة التراتيب البلدية والشرطة البلدية بحي الحبيب.

وشملت الحملة رفع هياكل السيارات القديمة وإزالة مختلف الشوائب التي تشوّه المظهر العام، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج العناية بمداخل المدينة، ولا سيما طريق قابس وشارع البيئة، في خطوة تهدف إلى تحسين المشهد الجمالي وضمان انسيابية حركة المرور.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات ضد أصحاب محلات تعمّدوا إلقاء الزيوت وهياكل السيارات بصفة عشوائية، والتخلص من الفضلات الصناعية والميكانيكية دون احترام التراتيب، إضافة إلى إشغال الطريق العام والأرصفة بطرق غير قانونية، وعدم الالتزام بشروط حفظ الصحة.

وتؤكد بلدية صفاقس أن هياكل السيارات المتروكة بالطريق العام تُعد من أبرز الإشكاليات البيئية والجمالية التي تعمل على معالجتها بصفة مستمرة، داعية المواطنين وأصحاب المحلات إلى معاضدة مجهودات البلدية، والالتزام بالمحافظة على الفضاء العام، وإزالة المنشآت العشوائية وكل ما من شأنه تعطيل المرور وتشويه المشهد الحضري

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

390
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !

388
أخر الأخبار

باجة : احتراق سيارة خفيفة بالكامل
343
الأخبار

تونس: السجن خمس سنوات في حق سيف الدين مخلوف بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي
339
الأخبار

وزير الدفاع الوطني يلتقي نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي المكلّف بالشؤون الإفريقيّة
329
اقتصاد وأعمال

وحدات الحرس الديواني تتمكن من حجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 580.5 مليون دينار خلال سنة 2025
309
الأخبار

آخر المستجدات في قضية فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية
291
أخر الأخبار

صفاقس : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك (صور+فيديو)
278
أخر الأخبار

الجامعة التونسية لكرة القدم: صبري اللموشي مدربًا لنسور قرطاج في مونديال 2026
276
أخر الأخبار

أزمة القطاع الصحي تونس : البرلمان يتجه نحو جلسة عامة حوارية مع الحكومة
274
الأخبار

أجاكس أمستردام الهولندي يتعاقد مع نجل إبراهيموفيتش

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى