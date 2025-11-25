Français
بلدية صفاقس تنفّذ حملة موسّعة للتصدي للاستغلال الفوضوي للملك العمومي

بلدية صفاقس تنفّذ حملة موسّعة للتصدي للاستغلال الفوضوي للملك العمومي

نفّذت بلدية صفاقس اليوم، الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حملة ميدانية واسعة لإعادة تنظيم الفضاء العام والتصدي لعمليات الاستغلال المفرط للطريق العام بمختلف المناطق البلدية، وذلك بالتعاون مع وحدات الأمن الوطني والفرقة الجهوية للشرطة البلدية.

و تهدف هذه الحملة إلى تحسين الانسيابية المرورية بالممرات والشوارع وفرض احترام القوانين المنظمة للملك العمومي، إلى جانب الحد من التجاوزات الصادرة عن بعض المحلات المفتوحة للعموم.

و قد شملت التدخلات حجز عدد من الطاولات والكراسي واللافتات الإشهارية والعارضات ومعدات أخرى، إضافة إلى تحرير محاضر ضد المخالفين لعدم التزامهم بالتراخيص البلدية المتعلقة بالأشغال الوقتيّة للطريق العام.

و أكدت بلدية صفاقس أن هذا التدخل لا يندرج في إطار حملة ظرفية، بل يأتي ضمن مقاربة مستمرة تهدف إلى فرض القانون وضمان احترام الملك العمومي، مشدّدة على أن نجاح هذا التوجّه يتطلّب تعاون المواطنين وأصحاب المحلات والالتزام بالضوابط القانونية.

و يُذكر أن البلدية كانت قد دعت، في بلاغ صدر بداية سبتمبر الماضي، أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى تسوية وضعياتهم القانونية عبر الحصول على التراخيص اللازمة، وخلاص المعاليم المستوجبة، والالتزام بالمساحات المرخّص لهم في استغلالها من الملك العمومي.

