بلدية صفاقس تُكثّف تدخلاتها الميدانية لدعم النظافة وتحسين المحيط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كثّفت بلدية صفاقس، عبر إدارة النظافة والعناية بالمحيط، تدخلاتها اليومية بمختلف مناطق المدينة، وذلك في إطار مجهودات متواصلة تهدف إلى الارتقاء بنظافة الفضاءات العامة وتحسين المحيط البيئي.

وتندرج هذه التحركات ضمن حملة ميدانية تنفذها البلدية تحت شعار: “من أجل مدينة نظيفة وبيئة سليمة”، من خلال تنسيق متواصل بين مختلف الإدارات والهياكل المتدخلة.

رفع نسق العمل وتعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستية

وشهدت هذه الحملة رفع نسق العمل اليومي، إلى جانب تدعيم الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، بما يضمن نجاعة أكبر في التدخلات الميدانية ويحسّن من مستوى الاستجابة لمتطلبات النظافة والعناية بالمحيط.

وتهدف البلدية من خلال هذه المقاربة إلى تعزيز فعالية عمليات التنظيف والصيانة، والحد من مظاهر الإهمال والتراكمات التي تؤثر على جمالية المدينة وسلامة محيطها.

تدخلات ميدانية بعدة مناطق يوم 30 مارس 2026

ونفذت الفرق المختصة، صباح اليوم الاثنين 30 مارس 2026، سلسلة من التدخلات بعدد من المناطق التابعة لبلدية صفاقس.

وشملت هذه العمليات تقريع الأعشاب، وتجذيب الأشجار، ودهن الأرصفة، وإنجاز عمليات التسويق الأفقي، إضافة إلى إزالة الأتربة والمخلفات المتراكمة بالطرقات، في إطار برنامج ميداني يهدف إلى تحسين المشهد الحضري ودعم النظافة العامة.

جهود متواصلة لتحسين الإطار البيئي بالمدينة

وتعكس هذه التدخلات حرص بلدية صفاقس على مواصلة العمل الميداني للنهوض بالوضع البيئي، وتحسين جودة الحياة داخل المدينة، خاصة في ما يتعلق بنظافة الفضاءات العامة والعناية بالمحيط العمراني.

كما تندرج هذه الجهود ضمن مساع أوسع لتعزيز جاذبية المدينة وتوفير محيط أنظف وأكثر سلامة للمتساكنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



