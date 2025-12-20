Français
بلدية قابس تشرع في تنظيف الكورنيش استعدادا للعطلة المدرسية

بلدية قابس تشرع في تنظيف الكورنيش استعدادا للعطلة المدرسية

انطلقت بلدية قابس يوم أمس الجمعة، في اطار استعدادتها للعطلة المدرسية، في تنظيف كورنيش المدينة الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار من داخل الجهة و خارجها.

و تتمثل التدخلات التي تقوم بها البلدية في رفع رمال البحر التي تكدست في الكورنيش و في جرد النخيل و إزالة الأعشاب الطفيلية و كنس الأرصفة.

و بالفعل يمثل زحف رمال البحر و تراكمها بكميات كبيرة من أبرز الاشكاليات التى يعاني منها الكرنيش مما يمنع المواطنين من الاستمتاع بهذا الفضاء الجميل.

و قد دعت بلدية قابس و المجلس المحلي بقابس المدينة في مناسبات عديدة وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي إلى التدخُّل و انجاز مشروع للحد من زحف الرمال و إعداد دراسة شاملة لحماية الكورنيش بشكل مستدام.

