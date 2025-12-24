Français
بلدية قفصة : قرارات هدم لبنايات آيلة للسقوط بالمدينة العتيقة

أصدرت بلدية قفصة، في إطار مهامها الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والمحافظة على السلامة العامة، جملة من قرارات الهدم والإخلاء الفوري لبنايات آيلة للسقوط كائنة بالمدينة العتيقة، وذلك بعد استكمال المعاينات الفنية والقانونية اللازمة.

وتأتي هذه القرارات استنادًا إلى الأوامر والقوانين الجاري بها العمل، وخاصة مجلة الجماعات المحلية، ومجلة التهيئة الترابية والتعمير، إضافة إلى القوانين المنظمة للتدخل في المباني المتداعية للسقوط. كما اعتمدت البلدية على تقارير فنية أعدّتها اللجان المختصة، أكدت وجود تشققـات عميقة، وتصدعات خطيرة، وانهيارات جزئية تشكّل خطرًا وشيكًا على متساكني المباني والمجاورين والمارة.

وقد شملت القرارات الإخلاء الفوري لبعض المساكن بالمدينة العتيقة، مع تحميل أصحابها وشاغليها مسؤولية تنفيذ القرار في الآجال المحددة، وذلك حرصًا على تفادي أي حوادث محتملة. كما تم في حالات أخرى اتخاذ قرار الهدم الفوري للبنايات المصنفة آيلة للسقوط، بعد إعداد تقارير فنية في الغرض من مهندسين مختصين، مع التأكيد على ضرورة احترام شروط السلامة وعدم الإضرار بالأبنية المجاورة.

وأكدت بلدية قفصة أن هذه الإجراءات وقائية بالأساس وتهدف إلى حماية الأرواح وضمان الأمن العام، مشيرة إلى أن تنفيذ القرارات سيتم تحت إشراف المصالح البلدية المختصة وبالتنسيق مع مركز الشرطة البلدية، كلّ في ما يخصه.

ودعت البلدية كافة المتساكنين والمعنيين إلى التفهم والتعاون مع هذه القرارات، معتبرة أن سلامة المواطنين تبقى أولوية قصوى، وأن المحافظة على النسيج العمراني للمدينة العتيقة تمرّ بالالتزام بالقانون والتدخل في الوقت المناسب.

تعليقات

