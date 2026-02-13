Français
Anglais
العربية
الأخبار

بلدية منزل بورقيبة تعلن عودة مدفع رمضان خلال شهر الصيام

بلدية منزل بورقيبة تعلن عودة مدفع رمضان خلال شهر الصيام

أعلنت بلدية معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، عن استئناف العمل بمدفع رمضان، وذلك تزامناً مع حلول شهر الصيام.

و أكدت البلدية أن مدفع رمضان سيكون حاضراً طيلة أيام الشهر الكريم للإعلان عن موعد الإفطار، في إطار إحياء أحد أبرز التقاليد الرمضانية المتوارثة في الجهة، والتي تلقى استحساناً واسعاً من قبل الأهالي.

و أوضحت أن عملية الإطلاق ستتم باستعمال شماريخ ذات قطر 75 مم، وفق التراتيب المعمول بها، بما يضمن سلامة الجميع وحسن سير هذا التقليد الرمزي الذي يضفي أجواء احتفالية مميزة على شهر رمضان.

و تندرج هذه المبادرة في إطار المحافظة على الموروث الثقافي المحلي وتعزيز الأجواء الروحانية التي تميّز الشهر الفضيل بمدينة منزل بورقيبة

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

387
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
256
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
255
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
249
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى