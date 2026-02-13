بلدية منزل بورقيبة تعلن عودة مدفع رمضان خلال شهر الصيام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بلدية معتمدية منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، عن استئناف العمل بمدفع رمضان، وذلك تزامناً مع حلول شهر الصيام.

و أكدت البلدية أن مدفع رمضان سيكون حاضراً طيلة أيام الشهر الكريم للإعلان عن موعد الإفطار، في إطار إحياء أحد أبرز التقاليد الرمضانية المتوارثة في الجهة، والتي تلقى استحساناً واسعاً من قبل الأهالي.

و أوضحت أن عملية الإطلاق ستتم باستعمال شماريخ ذات قطر 75 مم، وفق التراتيب المعمول بها، بما يضمن سلامة الجميع وحسن سير هذا التقليد الرمزي الذي يضفي أجواء احتفالية مميزة على شهر رمضان.

و تندرج هذه المبادرة في إطار المحافظة على الموروث الثقافي المحلي وتعزيز الأجواء الروحانية التي تميّز الشهر الفضيل بمدينة منزل بورقيبة

