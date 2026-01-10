بلدية منزل بوزلفة تفتح استشارة وطنية لتركيز وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بلدية منزل بوزلفة (ولاية نابل)، عن فتح استشارة وطنية لتركيز وحدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، في خطوة تندرج ضمن معاضدة الجهود الوطنية لتعزيز الاستقلال الطاقي والحدّ من كلفة استهلاك الطاقة في الفضاءات العمومية.

و دعت البلدية، وفق بلاغ صادر عنها، الشركات والمجامع المختصة والمرخص لها من طرف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمشاركة في هذه الاستشارة (عدد 02/2026) عبر منظومة الشراء العمومي على الخط “تونابس” وحددت يوم 28 جانفي 2026 كآخر أجل لتقديم العروض.

و تأتي هذه المبادرة في ظلّ استراتيجية وطنية تهدف إلى دفع الجماعات المحلية نحو الانخراط في “الانتقال الطاقي”.

و وفقاً لتقارير وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، تمثل معاليم استهلاك الكهرباء (خاصة التنوير العمومي) عبئاً ثقيلاً على ميزانيات البلديات، حيث تستأثر بنسبة تتراوح بين 30% و 40% من نفقات التسيير في أغلب البلديات التونسية.

و تتمثل أهداف الاستراتيجية البلدية للطاقة الشمسية في تخفيف الأعباء المالية اذ يتيح نظام “الإنتاج الذاتي” للبلديات تقليص فاتورة الكهرباء بشكل جذري، مما يسمح بإعادة توجيه تلك الأموال نحو مشاريع البنية التحتية و الخدمات الاجتماعية.

كما ترمي هذه الاستراتيجية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية عبر المساهمة في تنفيذ “المساهمة المحددة وطنياً للتقليص من الانبعاثات الغازية بنسبة 45% بحلول سنة 2030.

و تعدّ تونس من الدول الرائدة إقليمياً في وضع إطار قانوني يشجع البلديات على إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء والغاز، وهو ما بدأت تجسده عدة بلديات عبر البلاد من خلال شراكات مع القطاع الخاص أو بتمويلات من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



