بلدية نابل تواصل حملة التصدي للانتصاب الفوضوي

تبعا لتوصيات المعهد الوطني للرصد الجوي التي أشارت إلى تسجيل نزول أمطار ورياح قوية بعدد من مناطق ولاية باجة، دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جميع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم المجازفة.

و شددت اللجنة على ضرورة الابتعاد عن الأودية والتقيد بتوجيهات المصالح المختصة، إضافة إلى تفعيل التدابير الوقائية الذاتية لضمان السلامة.

و أكدت اللجنة الجهوية أنها وكافة اللجان المحلية ستبقى في حالة انعقاد دائم، وجاهزة للتدخل الفوري عند أي طارئ، حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات

