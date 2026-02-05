Français
الأخبار

بلدية نفزة تُقرّ مداومة أسبوعية كل يوم سبت لفائدة المواطنين

أعلنت بلدية نفزة عن إقرار مداومة إدارية أسبوعية لفائدة المواطنين، وذلك كل يوم سبت، في إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات البلدية وضمان استمراريتها.

وأوضح البلاغ الصادر عن البلدية أنّ هذه المداومة تهمّ إسداء الخدمات الإدارية الأساسية، على غرار:

  • التعريف بالإمضاء

  • مطابقة النسخ للأصل

  • استخراج وثائق الحالة المدنية

توقيت المداومة

  • من الساعة 09:00 صباحًا

  • إلى الساعة 12:00 منتصف النهار

ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا للمنشور عدد 12941 المؤرخ في 11 ديسمبر 2025، وحرصًا على تقريب الخدمات من المواطنين وتمكينهم من قضاء شؤونهم الإدارية خارج أيام العمل العادية.

تعليقات

