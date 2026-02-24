Français
بلغت مستويات مرتفعة..ميزانية دعم الطاقة في تونس قاربت 9 بالمائة من ميزانية الدولة

في عرضه خلال جلسة عمل عقدتها  الثلاثاء 24 فيفري 2026  لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم  أوضح كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أن العجز الطاقي في تونس قد تفاقم بشكل ملحوظ، حيث بلغ سنة 2025 حوالي 6.3 مليون طن مكافئ نفط، أي ما يمثل نحو 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية. وأوضح أن هذا العجز يعود أساساً إلى تراجع الإنتاج الوطني وارتفاع كلفة الغاز الطبيعي، وهو ما انعكس بدوره على ميزانية دعم الطاقة التي بلغت مستويات مرتفعة قاربت 9 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة.

وبيّن كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي أن الانتقال الطاقي يمثل رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والتقليص من الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن خارطة الطريق للفترة 2026-2030 ترتكز على تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز برامج النجاعة الطاقية، مؤكداً أن الإمكانات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة متوفرة وقادرة على دعم هذا التوجه.

كما تطرق إلى دور نظام اللزمات في دفع الاستثمار في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذه الآلية ساهمت في إحداث عدد من مواطن الشغل، حيث تم تسجيل نحو 300 موطن شغل قار في سنة 2023.

وقدم في هذا الإطار عرضاً حول مشروع “آلماد” الذي تقدر طاقة إنتاجه بحوالي 600 ميغاواط بكلفة تناهز 840 مليون يورو، معتبراً أن هذا المشروع يمكن أن يساهم في تعزيز إنتاج الكهرباء وفتح آفاق جديدة أمام تونس خاصة في اتجاه السوق الأوروبية.

كما استعرض كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي   أهم برامج النجاعة الطاقية، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية للحد من الطلب على الطاقة والتقليص من كلفة الإنتاج، بما يساهم في التخفيف من العبء على ميزانية الدولة.

