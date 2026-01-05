Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

بلغت نحو 37.5 مليار دولار : تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل أعلى قيمة تاريخية

أعلن  البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت  في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة جانفي /نوفمبر 2025 بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر 2025 بمعدل 39.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024).

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

937
الأخبار

باجة : وفاة شخصين في حادث مرور

461
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]
336
الأخبار

وزارة الداخلية : القبض على الإرهابي الخطير “صديق العبيدي” والعنصر المرافق له
314
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
308
الأخبار

إحباط عملية إرهابية بفريانة : استشهاد عون أمن متأثرًا بإصابته
299
الأخبار

وفاة مذيع قناة الجزيرة جميل عازر
295
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – خليل شمّام: “هزيمة موجعة للغاية… لكن هذه هي كرة القدم” (فيديو)
290
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
279
الأخبار

كان 2025 – علي العابدي: «نأمل أن يكون المستقبل أفضل» (فيديو)
274
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى