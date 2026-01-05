بلغت نحو 37.5 مليار دولار : تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل أعلى قيمة تاريخية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة جانفي /نوفمبر 2025 بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر 2025 بمعدل 39.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024).

