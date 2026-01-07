بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت مساء اليوم الأربعاء 17 جانفي 2025 بين مانشستر يونايتد ونادي بيرنلي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في مباراة اتّسمت بالندية والتنافس الكبير بين الفريقين على امتداد أطوار اللقاء.

و شهدت المباراة مشاركة الدولي التونسي حنبعل المجبري، الذي تواجد على أرضية الميدان إلى حدود الدقيقة 58، ونجح في تقديم أداء مميّز، حيث ساهم في تسجيل الهدف الأول لفريقه عبر تمريرة حاسمة أكدت حضوره الإيجابي في وسط الميدان.

من جهة أخرى، تلقّى حنبعل المجبري بطاقة صفراء في الدقيقة 41،

