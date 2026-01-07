Français
Anglais
العربية
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

انتهت منذ قليل المواجهة التي جمعت مساء اليوم الأربعاء 17 جانفي 2025 بين مانشستر يونايتد ونادي بيرنلي  الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في مباراة اتّسمت بالندية والتنافس الكبير بين الفريقين على امتداد أطوار اللقاء.

و شهدت المباراة مشاركة الدولي التونسي حنبعل المجبري، الذي تواجد على أرضية الميدان إلى حدود الدقيقة 58، ونجح في تقديم أداء مميّز، حيث ساهم في تسجيل الهدف الأول لفريقه عبر تمريرة حاسمة أكدت حضوره الإيجابي في وسط الميدان.

من جهة أخرى، تلقّى حنبعل المجبري بطاقة صفراء في الدقيقة 41،

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

481
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

413
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
305
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
275
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
269
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
265
الأخبار

تونس: أكثر من ألف قتيل سنويًا في حوادث المرور للسنة الخامسة على التوالي
264
أخر الأخبار

تونس: السجن 20 سنة لفتاة وشقيقها بعد ضبط 233 كبسولة كوكايين داخل أمعائهما
263
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو
261
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
259
أخر الأخبار

بعد الجدل حول التعريفات الجديدة عند الحدود الجزائرية: توضيح رسمي من السفارة التونسية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى