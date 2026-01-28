بمشاركة 61 عارضًا… تونس تسجّل حضورًا لافتًا في معرض معرض الخليج للأغذية بدبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استهلّت تونس، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، مشاركتها في فعاليات الدورة 31 من معرض الخليج للأغذية، التي تحتضنها دبي من 26 إلى 30 جانفي 2026، في دورة تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض، مع عرض قياسي يناهز 1.5 مليون منتج قدّمها 8500 عارض من 195 دولة.

وتشارك تونس في هذه الدورة بـ 61 عارضًا موزّعين على جناحين:

جناح أوّل يضم 48 شركة تونسية مختصّة في المواد الغذائية، من بينها الأسماك، التمور، المعجنات، الأجبان والمصبرات .

يضم مختصّة في المواد الغذائية، من بينها . جناح ثانٍ بمركز التجارة العالمي يضم 13 شركة مختصّة في زيت الزيتون، أشرف على تنظيمه المركز الفني للتعبئة والتغليف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



