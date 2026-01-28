Français
Anglais
العربية
الأخبار

بمشاركة 61 عارضًا… تونس تسجّل حضورًا لافتًا في معرض معرض الخليج للأغذية بدبي

بمشاركة 61 عارضًا… تونس تسجّل حضورًا لافتًا في معرض معرض الخليج للأغذية بدبي

استهلّت تونس، اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، مشاركتها في فعاليات الدورة 31 من معرض الخليج للأغذية، التي تحتضنها دبي من 26 إلى 30 جانفي 2026، في دورة تُعدّ الأكبر في تاريخ المعرض، مع عرض قياسي يناهز 1.5 مليون منتج قدّمها 8500 عارض من 195 دولة.

وتشارك تونس في هذه الدورة بـ 61 عارضًا موزّعين على جناحين:

  • جناح أوّل يضم 48 شركة تونسية مختصّة في المواد الغذائية، من بينها الأسماك، التمور، المعجنات، الأجبان والمصبرات.
  • جناح ثانٍ بمركز التجارة العالمي يضم 13 شركة مختصّة في زيت الزيتون، أشرف على تنظيمه المركز الفني للتعبئة والتغليف.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

449
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

371
الأخبار

سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ
359
الأخبار

عاجل: قضية رفع التجميد الأوروبي عن أموال مروان المبروك أمام القضاء التونسي من جديد
353
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
324
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
317
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
316
أخر الأخبار

باجة : نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك وسط إقبال هام للمواطنين [فيديو]
305
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
288
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
279
أخر الأخبار

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى