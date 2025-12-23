بمناسبة العطلة المدرسية: ورشات علمية بمدينة العلوم بتونس بدايةً من اليوم

بمناسبة العطلة المدرسية، نشرت مدينة العلوم بتونس برنامجًا يضمّ عددًا من الورشات العلمية التي ستُنظَّم من الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 إلى الأحد 4 جانفي 2026.
وتتميّز هذه الورشات بتنوّعها وغناها بالمضامين، وهي موجّهة إلى عموم الجمهور وتلاميذ المدارس الابتدائية، والإعداديات والمعاهد الثانوية.
الثلاثاء 12/23
11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
الأربعاء 12/24
10:00 صبغات الدم – ابتداءً من 15 سنة (مخبر الحمض النووي للجميع)
10:30 القلب – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
11:30 حجرة الرياضيات – ابتدائي (فضاء المعارض المؤقتة)
12:00 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
14:30 الانقلاب الشتوي – للعموم (فضاء الكون)
15:30 العضلات – للعموم (فضاء المعارض المؤقتة)
16:00 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
17:00 دائرة البروج – للعموم (فضاء الكون)
الخميس 12/25
10:00 التشوهات الصبغية – ابتداءً من 14 سنة (مخبر الحمض النووي للجميع)
11:00 الماء للجميع – إعدادي (فضاء الاستكشافات)
11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
12:00 خريطة السماء – للعموم (فضاء الكون)
15:00 حساب المساحات – للعموم (فضاء الاستكشافات)
16:00 تطبيقات الفضاء – ثانوي (فضاء الكون)
الجمعة 12/26
10:30 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
11:00 درجات الحرارة تحت الصفر – للعموم (فضاء الاستكشافات)
11:30 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
12:00 المذنبات – للعموم (فضاء الكون)
15:00 درجات الحرارة تحت الصفر – للعموم (فضاء الاستكشافات)
15:30 اللاسعات – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
16:00 من الأرض إلى الكون – للعموم (فضاء الكون)
السبت 12/27
10:30 القلب – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
11:00 الكيمياء المسلية – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)
11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
12:00 مشاهدة الشمس – للعموم (فضاء الكون)
15:00 درجات الحرارة تحت الصفر – للعموم (فضاء الاستكشافات)
15:30 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
17:30 سهرة فلكية: كوكبة الشتاء – للعموم
الأحد 12/28
10:30 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
11:00 الكيمياء المسلية – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)
الثلاثاء 30/12
10:00 استخراج الحمض النووي – ابتداءً من 8 سنوات (مخبر الحمض النووي للجميع)
11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
الأربعاء 31/12
10:00 صبغيات الدم – ابتداءً من 15 سنة (مخبر الحمض النووي للجميع)
10:30 الكائنات البحرية الغازية – إعدادي(فضاء الحياة والإنسان)
11:00 حجرة الرياضيات – ابتدائي (فضاء المعارض المؤقتة)
11:30 الهيكل العظمي – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)
12:00 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
14:30 الكواكب الخارجية – للعموم (فضاء الكون)
15:00 العضلات – للعموم (فضاء المعارض المؤقتة)
15:30 الضغط والفراغ – إعدادي (فضاء الاستكشافات)
16:00 التغذية عند النباتات – إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
16:30 تطبيقات الفضاء – للعموم (فضاء الكون)
الجمعة 02/01
10:30 تصنيف الحيوانات – ابتدائي (فضاء الحياة والإنسان)
10:30 الطاقات المتجددة – إعدادي (فضاء الاستكشافات)
11:00 الظواهر الطبيعية – للعموم (فضاء الاستكشافات)
11:30 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
12:00 علم الفلك الرقمي – للعموم (فضاء الكون)
15:00 التمغط – للعموم (فضاء الاستكشافات)
15:30 التغذية عند النباتات – إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)
16:00 الظواهر الفلكية – للعموم (فضاء الكون)
السبت 03/01
10:30 تصنيف الحيوانات – ابتدائي (فضاء الحياة والإنسان)
10:30 الطاقات المتجددة – إعدادي (فضاء الاستكشافات)
11:00 الكيمياء المسلية – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)
11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)
12:00 مشاهدة الشمس – للعموم (فضاء الكون)
15:00 الطائرات النموذجية – للعموم (فضاء الاستكشافات)
15:30 البصمة البيئية – للعموم (فضاء الحياة والإنسان)
16:00 النفايات الفضائية – للعموم (فضاء الكون)
الأحد 04/01
10:30 البصمة البيئية – للعموم (فضاء الحياة والإنسان)
11:00 الظواهر الطبيعية – للعموم (فضاء الاستكشافات)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب