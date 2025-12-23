بمناسبة العطلة المدرسية: ورشات علمية بمدينة العلوم بتونس بدايةً من اليوم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة العطلة المدرسية، نشرت مدينة العلوم بتونس برنامجًا يضمّ عددًا من الورشات العلمية التي ستُنظَّم من الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 إلى الأحد 4 جانفي 2026.

وتتميّز هذه الورشات بتنوّعها وغناها بالمضامين، وهي موجّهة إلى عموم الجمهور وتلاميذ المدارس الابتدائية، والإعداديات والمعاهد الثانوية.

الثلاثاء 12/23

11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

الأربعاء 12/24

10:00 صبغات الدم – ابتداءً من 15 سنة (مخبر الحمض النووي للجميع)

10:30 القلب – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

11:30 حجرة الرياضيات – ابتدائي (فضاء المعارض المؤقتة)

12:00 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

14:30 الانقلاب الشتوي – للعموم (فضاء الكون)

15:30 العضلات – للعموم (فضاء المعارض المؤقتة)

16:00 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

17:00 دائرة البروج – للعموم (فضاء الكون)

الخميس 12/25

10:00 التشوهات الصبغية – ابتداءً من 14 سنة (مخبر الحمض النووي للجميع)

11:00 الماء للجميع – إعدادي (فضاء الاستكشافات)

11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

12:00 خريطة السماء – للعموم (فضاء الكون)

15:00 حساب المساحات – للعموم (فضاء الاستكشافات)

16:00 تطبيقات الفضاء – ثانوي (فضاء الكون)

الجمعة 12/26

10:30 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

11:00 درجات الحرارة تحت الصفر – للعموم (فضاء الاستكشافات)

11:30 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

12:00 المذنبات – للعموم (فضاء الكون)

15:00 درجات الحرارة تحت الصفر – للعموم (فضاء الاستكشافات)

15:30 اللاسعات – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

16:00 من الأرض إلى الكون – للعموم (فضاء الكون)

السبت 12/27

10:30 القلب – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

11:00 الكيمياء المسلية – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)

11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

12:00 مشاهدة الشمس – للعموم (فضاء الكون)

15:00 درجات الحرارة تحت الصفر – للعموم (فضاء الاستكشافات)

15:30 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

17:30 سهرة فلكية: كوكبة الشتاء – للعموم

الأحد 12/28

10:30 التغذية عند الإنسان – ابتدائي/إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

11:00 الكيمياء المسلية – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)

الثلاثاء 30/12

10:00 استخراج الحمض النووي – ابتداءً من 8 سنوات (مخبر الحمض النووي للجميع)

11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

الأربعاء 31/12

10:00 صبغيات الدم – ابتداءً من 15 سنة (مخبر الحمض النووي للجميع)

10:30 الكائنات البحرية الغازية – إعدادي(فضاء الحياة والإنسان)

11:00 حجرة الرياضيات – ابتدائي (فضاء المعارض المؤقتة)

11:30 الهيكل العظمي – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)

12:00 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

14:30 الكواكب الخارجية – للعموم (فضاء الكون)

15:00 العضلات – للعموم (فضاء المعارض المؤقتة)

15:30 الضغط والفراغ – إعدادي (فضاء الاستكشافات)

16:00 التغذية عند النباتات – إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

16:30 تطبيقات الفضاء – للعموم (فضاء الكون)

الجمعة 02/01

10:30 تصنيف الحيوانات – ابتدائي (فضاء الحياة والإنسان)

10:30 الطاقات المتجددة – إعدادي (فضاء الاستكشافات)

11:00 الظواهر الطبيعية – للعموم (فضاء الاستكشافات)

11:30 جودة المياه – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

12:00 علم الفلك الرقمي – للعموم (فضاء الكون)

15:00 التمغط – للعموم (فضاء الاستكشافات)

15:30 التغذية عند النباتات – إعدادي (فضاء الحياة والإنسان)

16:00 الظواهر الفلكية – للعموم (فضاء الكون)

السبت 03/01

10:30 تصنيف الحيوانات – ابتدائي (فضاء الحياة والإنسان)

10:30 الطاقات المتجددة – إعدادي (فضاء الاستكشافات)

11:00 الكيمياء المسلية – ابتدائي (فضاء الاستكشافات)

11:30 التغيرات المناخية – للعموم (مخبر الفيزياء والكيمياء)

12:00 مشاهدة الشمس – للعموم (فضاء الكون)

15:00 الطائرات النموذجية – للعموم (فضاء الاستكشافات)

15:30 البصمة البيئية – للعموم (فضاء الحياة والإنسان)

16:00 النفايات الفضائية – للعموم (فضاء الكون)

الأحد 04/01

10:30 البصمة البيئية – للعموم (فضاء الحياة والإنسان)

11:00 الظواهر الطبيعية – للعموم (فضاء الاستكشافات)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



