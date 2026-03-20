بمناسبة العيد: سفرات خاصة إلى مدينة الألعاب “دحدح” اليوم وغدا

أعدّت شركة النّقل بتونس برمجة خاصة لتأمين التنقّل إلى مدينة الألعاب “دحدح” بجهة البحيرة، تزامنا مع أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفي ما يلي تفاصيل البرمجة وتواتر السفرات:

* من المحطة الرئيسية الحبيب ثامر: توفير 05 حافلات تنطلق بمعدّل سفرة كل 30 دقيقة بداية من الساعة 09 صباحا، وتمرّ هده الحافلات بشارع غانا ثم شارع محمد الخامس فشارع خير الدين باشا ثم طريق المرسى وصولا إلى مدينة الألعاب دحدح. وسيتم اعتماد نفس المسلك في اتجاه الإياب انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الزوال

* من محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة: تخصيص حافلتين اليوم وغدا تنطلقان من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية العاشرة ليلا موعد آخر سفرة من مدينة الألعاب وذلك بمعدّل سفرة كلّ 60 دقيقة

– وسيكون المسلك على النحو التالي: ساحة برشلونة-المنصف باي -شارع الجمهورية – GP8 طريق الشرقية – مدينة الألعاب دحدح مع اعتماد نفس المسلك إيابا

* بين محطة البساتين ومدينة الألعاب دحدح: تخصيص حافلتين لنقل المسافرين بداية من الساعة الحادية عشر صباحا مع اعتماد مسلك الخط 514 أ إلى غاية الشرقية ثم البحيرة

وأشارت الشركة إلى أنه سيتمّ تركيز نقطة بيع قارّة بمأوى السيارات الموجود قبالة هذا الفضاء الترفيهي.

كما سيتمّ التنسيق وتوفير العرض حسب الطلب عن طريق أعوان الاستغلال والمتفقد المتواجد على عين المكان.

