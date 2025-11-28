بمناسبة اليوم العالمي دون شراء: دعوات إلى مراجعة العادات الاستهلاكية والحدّ من الشراء المفرط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بمناسبة اليوم العالمي دون شراء، المواطنين إلى استثمار هذا الموعد الرمزي للتوقف عن اقتناء السلع ليوم واحد، في محاولة للتصدي لوتيرة الاستهلاك المتسارعة التي أصبحت تثقل كاهل الأفراد والبيئة على حدّ سواء.

وأكّدت المنظمة في بيانها أنّ هذا اليوم يمثل فرصة لإعادة التفكير في أساليب الاستهلاك اليومية، واستعادة حرية اتخاذ القرار الاقتصادي بعيدًا عن حملات الإشهار الجارفة وأساليب التسويق التي تدفع إلى الشراء غير الضروري. كما شددت على أهمية تبنّي سلوكيات أكثر وعيًا ومسؤولية.

المصدر: وات

