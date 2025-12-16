Français
Anglais
العربية
سياسة

بمناسبة عيد الثورة : قيس سعيّد يصدر عفوًا رئاسيًا يفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينًا

بمناسبة عيد الثورة : قيس سعيّد يصدر عفوًا رئاسيًا يفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينًا

بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد عفوًا رئاسيًا يقضي بالإفراج عن 2014 سجينًا.

 

ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات المخوّلة لرئيس الدولة، وفي سياق ما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية وبعد إنساني.

 

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتمتيع 674 سجينًا إضافيًا بالسراح الشرطي، وذلك طبقًا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

 

وتندرج هذه القرارات ضمن توجه يهدف إلى المساهمة في الحدّ من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ودعم مسار إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، مع مراعاة مقتضيات العدالة ومتطلبات الأمن العام.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

434
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

385
أخر الأخبار

غدا الثلاثاء: جلسة عامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم
319
الأخبار

أنقذ أرواحًا وانتزع سلاح الإرهابي… التبرعات “تتهاطل” على أحمد الأحمد بطل أستراليا !
316
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026
297
اقتصاد وأعمال

تقرير دولي: تونس ضمن الدول الإفريقية الأكثر صلابة في مواجهة مخاطر غسل الأموال
292
الأخبار

أنيس بوجلبان مدربا للمنتخب التونسي أقل من 23 سنة
289
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
287
أخر الأخبار

المستشفى الجهوي بالكاف يحقق إنجازًا طبيًا نوعيًا: 13 عملية زرع وصلة شريانية وريدية في يوم واحد
284
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
278
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى