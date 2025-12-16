بمناسبة عيد الثورة : قيس سعيّد يصدر عفوًا رئاسيًا يفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد عفوًا رئاسيًا يقضي بالإفراج عن 2014 سجينًا.

ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات المخوّلة لرئيس الدولة، وفي سياق ما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية وبعد إنساني.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتمتيع 674 سجينًا إضافيًا بالسراح الشرطي، وذلك طبقًا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

وتندرج هذه القرارات ضمن توجه يهدف إلى المساهمة في الحدّ من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، ودعم مسار إعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، مع مراعاة مقتضيات العدالة ومتطلبات الأمن العام.

