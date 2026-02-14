بمناسبة عيد الحب: يوم تحسيسي في صفاقس تحت شعار “متصالح مع ذاتي، سعيد في حياتي’ [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نظمت مجموعة من نساء أعمال مدينة صفاقس يومًا تحسيسيًا حول “النظام النفسي لأنماط الشخصية – الإنياغرام” تحت شعار: “متصالح مع ذاتي، سعيد في حياتي” بمناسبة عيد الحب. يهدف هذا النشاط إلى مساعدة الأزواج على فهم أنفسهم والآخرين، وتعزيز التواصل والعلاقات الزوجية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز حب الذات وحب الآخرين كأساس للسعادة والاستقرار الأسري، ومكافحة الخلافات الزوجية التي قد تهدد تماسك الأسرة والمجتمع.

ويعد الإنياغرام أداة فعّالة لفهم الدوافع وردود الأفعال، وإدارة الضغوط، وتسهيل تواصل صادق، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وسعادة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



