بمُشاركة الحرس البحري والجيش الوطني: تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين (صور+فيديو)

تتواصل إلى حدّ الآن عمليات البحث عن البحّارة المفقودين في طبلبة من ولاية المنستير، وذلك بمشاركة مكثفة من وحدات الجيش البحري والحرس الوطني إلى جانب مختلف الهياكل والمتدخلين.

وتأتي هذه الجهود في ظل أوضاع جوية صعبة تشهدها البلاد، ما يزيد من تعقيد عمليات التمشيط والبحث، سواء على مستوى الميناء أو في عرض البحر، حيث يتم تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة في محاولة للعثور على المفقودين.

وأكدت مصادر مطلعة أن عمليات البحث متواصلة دون انقطاع، وسط تنسيق محكم بين مختلف الأطراف المتدخلة، مع متابعة دقيقة لتطورات الحالة الجوية حفاظًا على سلامة فرق الإنقاذ.

ويترقب أهالي البحّارة المفقودين أي مستجدات بخصوص هذه العمليات، آملين في العثور عليهم في أقرب الآجال.

