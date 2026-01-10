بناء و تجهيز مركزين للصحّة الأساسية في جندوبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة الصحّة عن انطلاق العمل يوم الإثنين المقبل بمركزي الصحّة الأساسية هنشير حميدة و المنقوش، التابعين للدائرة الصحية بوسالم–بلطة بوعوان، بعد استكمال الأشغال و تجهيزهما بالمعدّات الطبية اللازمة و تدعيمهما بموارد بشرية من إطارات طبية و شبه طبية و أعوان.

و يهدف افتتاح المركزين إلى تقريب الخدمات الصحيّة من المواطنين وخاصة في المناطق الريفية لتجنّبهم عناء التنقّل ولرفع الضّغط على المؤسسات الصحية الأخرى.

و من المنتظر أن يساهم المركزان في تسهيل النفاذ للرعاية الصحية الأساسية و متابعة الأمراض المزمنة بانتظام و دعم التلاقيح و الصحة المدرسية و برامج الوقاية.

و أكدت وزارة الصحة على مواصلة تطوير المؤسسات الصحية بالجهات الداخلية بما يعزز الإنصاف و العدالة الصحية.

