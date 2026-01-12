Français
اقتصاد وأعمال

بنزرت ؛ افتتاح نقطة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك

بنزرت ؛ افتتاح نقطة بيع التمور من المنتج إلى المستهلك

افتُتحت بمحيط المرسى القديم بمدينة بنزرت نقطة لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تنشيط السوق الداخلية ودعم منتجي التمور، بمشاركة قياسية تجاوزت أربعةً وعشرين مشاركًا من مهنيي القطاع.

وقد اطّلع والي بنزرت سالم بن يعقوب، بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد، ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق، والمدير الجهوي للتجارة الصادق للاهم، على مختلف أجنحة الفضاء، مثمنًا مبادرة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجمع المهني المشترك للتمور في تركيز هذه النقطة بولاية بنزرت، وما شهدته من تفاعل كبير وإقبال لافت من مهنيي القطاع.

يُذكر أن فضاء البيع مفتوح للعموم يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، وذلك على امتداد أسبوع كامل إلى غاية الثامن عشر من شهر جانفي الجاري.

