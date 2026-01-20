بنزرت :  أمطار غزيرة و فيضانات و إجلاء عديد المواطنين [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها اليوم الاثنين الثلاثاء 20 جانفي 2026 عدد من ولايات الجمهورية، تدخلت فرق الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بمنزل بورقيبة، بالتنسيق مع الهيئة الجهوية ببنزرت وفريق مجابهة الكوارث، لإجلاء عدد من المواطنين الذين حاصرتهم مياه الأمطار نتيجة تساقط كميات هامة منها.

وقد جاءت هذه التدخلات في إطار مجابهة التقلبات الجوية التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من المناطق، مما استوجب التحرك السريع لفرق الإنقاذ حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة في النقاط التي شهدت صعوبة في التنقل أو خطر العزلة وفق ما افاد به عبد السلام الطرابلسي رئيس الهيئة الجهوية ببنزرت للهلال الاحمر التونسي في تصريح لتونس الرقمية.

