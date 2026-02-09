Français
الأخبار

بنزرت : ارتفاع منسوب وادي سجنان و غلق الطريق المعبّدة و غير المرقمة بين منطقتي سقمان و البلاكات

بنزرت : ارتفاع منسوب وادي سجنان و غلق الطريق المعبدة و غير المرقمة بين منطقتي سقمان و البلاكات

أعلم رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث و تنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، أنه على إثر استشارة أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة و نظيرتها المحلية، تقرّر غلق الطريق المعبّدة و غير المرقمة الرابطة بين الطريق الجهوية عدد 58 بمنطقة سقمان و البلاكات بمعتمدية سجنان و ذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي سجنان.

و أضاف والي الجهة أنه تم تحويل حركة المرور مؤقتًا عبر الطريق الجهوية عدد 66 الرابطة بين سجنان والبلاكات، و ذلك ضمانًا لسلامة مستعملي الطريق و تفادي المخاطر المحتملة.

و دعا رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة كافة مستعملي الطريق إلى الالتزام بتوجيهات وتوصيات اللجان و الهياكل المختصة و التحلي باليقظة و تجنب كل مظاهر المجازفة، خاصّة في ظل التقلبات المناخية الراهنة.

كما أكّد أنّ أعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية بكافة معتمديات ولاية بنزرت تبقى في حالة انعقاد دائم وعلى أتم الجاهزية للتدخل والتفاعل مع مختلف المطالب والاحتياجات بالجهة.

