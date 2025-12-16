Français
بنزرت: افتتاح الشباك الموحّد للحجيج و587 حاجًا يستعدّون للسفر إلى البقاع المقدّسة 

انطلقت، اليوم، بولاية بنزرت فعاليات استكمال إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لفائدة حجيج الجهة لموسم الحج 1447 هجري / 2026 ميلادي، وذلك بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، وتتواصل هذه العملية على امتداد أيام 16 و17 و18 و19 ديسمبر 2025.

وأكد والي بنزرت أن العملية تتم بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، عبر تركيز شباك موحّد بمقر الولاية يضم ممثلين عن البنوك، وشركة الخدمات والإقامات، ومصالح الخطوط السعودية، والبريد التونسي، إلى جانب بقية الهياكل المتدخلة، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير أفضل ظروف الراحة للحجيج قبل سفرهم لأداء مناسك الحج.

من جهته، أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية ببنزرت الهادي الغريبي أن عدد حجيج الجهة بلغ إلى حدود اليوم 587 حاجًا وحاجة.

