بنزرت : القبض على 7 أشخاص يشتبه في تورّطهم في سرقة المستودع البلدي بأوتيك

قبضت المصالح الأمنية المشتركة التابعة للحرس الوطني ببنزرت، اليوم الأحد، على 7 أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة المستودع البلدي بأوتيك، وفق مصدر محلي مسؤول.

و أوضح المصدر ذاته، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنّ عمليّة السرقة جدّت خلال الليلة الفاصلة بين يومي الثلاثاء و الاربعاء الماضيين، حين أقدم عدد من الاشخاص الملثمين على مداهمة المستودع البلدي و ربط وثاق حارسي المكان، ثم عمدوا إلى سرقة 6 دراجات نارية و لاذوا بالفرار.

و تولّت المصالح الامنية التابعة للحرس الوطني استنفار كافة وسائلها و كثفت من إجراءات الاستعلام والدوريات الميدانية، ما أفضى إلى إلقاء القبض على 7 اشخاص يشتبه في تورطّهم في العملية وحجز 3 سيارات استعملت في الجريمة وبعض المسروقات المختلفة.

و أضاف أنّه تم إدراج 4 اشخاص آخرين بالتفتيش بعد تحديد هوياتهم، مع مواصلة البحث و التقصي حول العملية من أجل الكشف عن المزيد من ملابسها.

