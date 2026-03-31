بنزرت : الهلال الأحمر التونسي يفعّل فريق الاستجابة للكوارث بسبب التقلبات الجوية

أعلنت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببنزرت تفعيل الفريق الجهوي للاستجابة للكوارث، وذلك على خلفية المنخفض الجوي الذي تشهده الجهة، وخاصة ولاية بنزرت.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للتدخل السريع عند حدوث أي طارئ، بما يشمل مختلف مناطق الولاية، بهدف دعم جهود النجدة والإحاطة بالمتضررين عند الضرورة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء تم في سياق رفع درجة الجاهزية الميدانية، تحسبًا لأي تطورات قد تفرضها الأحوال الجوية غير المستقرة.

