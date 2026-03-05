بنزرت : الهلال الأحمر التونسي يُوزّع 1000 قفة رمضان ويُبرمج ختان 50 طفلاً وكسوة العيد لـ60 طفل [فيديو] 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار العمل التضامني خلال شهر رمضان المعظم، يواصل الهلال الأحمر التونسي تنظيم مبادرات خيرية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وفي هذا السياق، قامت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببنزرت، بالتنسيق مع الهيئات المحلية، بتنظيم حملة “قفة رمضان”، تم خلالها جمع وتوزيع حوالي ألف قفة غذائية لفائدة العائلات المحتاجة. وتحتوي هذه القفة على عدد من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية اليومية.

وأوضح عبد السلام الطرابلسي، رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي ببنزرت، في تصريح لتونس الرقمية، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الأنشطة التضامنية التي ينفذها الهلال الأحمر خلال شهر رمضان لدعم الفئات الهشة.

وأضاف الطرابلسي أنه بالتزامن مع ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، تمت برمجة حملة ختان جماعي لفائدة حوالي 50 طفلاً من العائلات محدودة الدخل، إلى جانب الانطلاق في التحضير لتوزيع كسوة العيد لفائدة نحو 60 طفلاً.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



