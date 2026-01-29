بنزرت: الهلال الأحمر يفعّل فريق الاستجابة للكوارث تحسّبًا للتقلبات المناخية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

على خلفية التقلبات المناخية المنتظرة ابتداءً من الليلة بولاية بنزرت، أعلن الهلال الأحمر التونسي ببنزرت عن تفعيل عمل الفريق الجهوي للاستجابة للكوارث، ووضعه في حالة جاهزية تامة للتدخل العاجل عند أي طارئ.

وأوضح البلاغ أنّه تمّ تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستية للفريق الجهوي، ووضعها على ذمّة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية بنزرت، وذلك بهدف ضمان سرعة التدخل وحماية الأرواح والممتلكات في حال حدوث أي طارئ.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق المسبق بين مختلف الهياكل المتدخلة، وتعزيز الجاهزية الميدانية لمجابهة المخاطر المحتملة المرتبطة بالأحوال الجوية غير المستقرة، مع التأكيد على أولوية السلامة العامة.

ودعا الهلال الأحمر التونسي المواطنين إلى توخّي الحيطة والحذر، ومتابعة البلاغات الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي وضعية طارئة للجهات المختصة.

