بنزرت: انزلاق شاحنة خفيفة إلى البحر على مستوى الكورنيش يسفر عن إصابة شخصين

بنزرت: انزلاق شاحنة خفيفة إلى البحر على مستوى الكورنيش يسفر عن إصابة شخصين

انزلقت مساء أمس الأحد شاحنة خفيفة كانت تقل رجلا وامرأة، قبل أن تسقط في البحر بشاطئ الصخور على مستوى كورنيش بنزرت، مما أسفر عن إصابتهما، وفق ما أفاد به مصدر أمني .

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات الحرس البحري والحماية المدنية تدخلت على وجه السرعة لإخراج الضحيتين من المركبة، في عملية استوجبت جهدا ميدانيا لتأمين سلامتهما.

وفي الأثناء، تم فتح بحث أمني للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادثة وتحديد ملابساتها.

