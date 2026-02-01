Français
Anglais
العربية
الأخبار

بنزرت : تحويل حركة المرور بالطريق الجهوية 64 بعد تسجيل انزلاق أرضي خطير بمعتمدية جومين

بنزرت : تحويل حركة المرور بالطريق الجهوية 64 بعد تسجيل انزلاق أرضي خطير بمعتمدية جومين

شهدت الطريق الجهوية عدد 64 الرابطة بين منطقتي دريد وبازينة بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، تسجيل انزلاق أرضي خطير على مستوى النقطتين الكيلومتريتين 15 و16، وذلك إثر هطول كميات هامة من الأمطار بالمنطقة، وفق ما أفادت به مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز.

و أوضح البلاغ أن الانزلاق الأرضي سُجّل قرب الموقع المعروف محليًا بمقهى حمودة بدريد رواحة، وعلى مستوى نقطة تقاطع الطريق الجهوية 64 مع الطريق الجهوية عدد 126 الرابطة بين باجة وبازينة، مما استوجب اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامة مستعملي الطريق.

و في هذا الإطار، أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، أنه وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية ونظيرتها المحلية، تم إقرار تحويل مسار السير في اتجاه بازينة عبر مناطق الصياح والوردة والسمّان، وذلك في إطار العمل الاستباقي لتلافي أي مخاطر محتملة على مستعملي الطريق.

و دعا والي بنزرت جميع مستعملي الطريق إلى الالتزام بتوصيات الجهات المختصة، واعتماد السياقة المتزنة واليقظة، وعدم المجازفة، خاصة في ظل التقلبات المناخية المتواصلة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

588
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

467
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
375
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
329
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
317
الأخبار

باجة : الحماية المدنية تنقذ سيارة بها أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار
304
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
287
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
278
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
258
الأخبار

التكافل… ذلك الإسمنت غير المرئي الذي يحمي تونس: المعنى، الفوائد، والمرجعيات في القرآن الكريم
251
الأخبار

بلدية المروج تتدخّل لهدم أسوار آيلة للسقوط حفاظًا على سلامة المواطنين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى