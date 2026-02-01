بنزرت : تحويل حركة المرور بالطريق الجهوية 64 بعد تسجيل انزلاق أرضي خطير بمعتمدية جومين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت الطريق الجهوية عدد 64 الرابطة بين منطقتي دريد وبازينة بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، تسجيل انزلاق أرضي خطير على مستوى النقطتين الكيلومتريتين 15 و16، وذلك إثر هطول كميات هامة من الأمطار بالمنطقة، وفق ما أفادت به مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز.

و أوضح البلاغ أن الانزلاق الأرضي سُجّل قرب الموقع المعروف محليًا بمقهى حمودة بدريد رواحة، وعلى مستوى نقطة تقاطع الطريق الجهوية 64 مع الطريق الجهوية عدد 126 الرابطة بين باجة وبازينة، مما استوجب اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامة مستعملي الطريق.

و في هذا الإطار، أعلن رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بنزرت سالم بن يعقوب، أنه وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية ونظيرتها المحلية، تم إقرار تحويل مسار السير في اتجاه بازينة عبر مناطق الصياح والوردة والسمّان، وذلك في إطار العمل الاستباقي لتلافي أي مخاطر محتملة على مستعملي الطريق.

و دعا والي بنزرت جميع مستعملي الطريق إلى الالتزام بتوصيات الجهات المختصة، واعتماد السياقة المتزنة واليقظة، وعدم المجازفة، خاصة في ظل التقلبات المناخية المتواصلة.

