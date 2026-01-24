Français
بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة

شهد ميناء الصيد البحري بجرزونة، السبت 24 جانفي 2026، تدشين ثلاثة مراكب صيد بحري عصرية من الحجم الكبير، تمّ تصنيعها بالكامل بأيدٍ تونسية.

و قد صُنعت هذه المراكب من مادة الفولاذ الرفيع، ويتراوح طولها بين 21 و30 متراً، وعرضها بين 7.5 أمتار، فيما يتراوح عمقها بين 2.5 و3 أمتار، وتبلغ حمولتها ما بين 80 و90 طناً.

و يأتي تدشين هذه المراكب الجديدة، التي أنجزتها الشركة الإفريقية للصناعات البحرية ببنزرت، تأكيداً لالتزامها المتواصل باعتماد أعلى معايير الجودة و السلامة.

كما يندرج هذا الإنجاز في إطار دعم وتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز الأسطول البحري على المستويين الإقليمي و الدولي.

و تسعى الشركة، من خلال هذه المشاريع، إلى مزيد تطوير إنتاجها سواء في مجال مراكب الصيد البحري أو مراكب الترفيه، بما يساهم في دفع الاستثمار و خلق قيمة مضافة للصناعة البحرية الوطنية.

