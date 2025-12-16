بنزرت: تسجيل انقطاع في توزيع الماء ببعض المناطق

تسجل مدينتا منزل جميل ومنزل عبد الرحمان وأحياء الدريجات وبن عروس بجرزونة من ولاية بنزرت اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، بداية من الساعة الواحدة صباحا، انقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم بنزرت.
وأضافت الشركة أن الأشغال تندرج في إطار أشغال إصلاح كسر على قناة الجلب قطر 500 مليمتر.
ومن المنتظر وفق ذات البلاغ، استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم.
